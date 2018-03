Meteo: Primavera parte ma ritorna inverno, temperature giù di 10 gradi

Il maltempo si sposta al Centrosud a seguito dell'arrivo di una nuova perturbazione dal Nord Europa che porterà le temperature ad abbassarsi anche di 10 gradi, con neve fino in collina. Sarà così un inizio di primavera invernale. Lo fa sapere il meteorologo di 3bmeteo.com, Edoardo Ferrara. "Fino a domani - spiega - piogge e rovesci colpiranno soprattutto il medio versante adriatico e il Sud, con locali temporali e grandinate. Precipitazioni sono previste anche sulle centrali tirreniche, specie Lazio, ma in esaurimento a partire dalla Toscana. Giovedì ci sarà ancora maltempo al Sud, mentre la situazione andrà migliorando al Centro. Per il Nord invece - aggiunge Ferrara - si profila una tregua, dopo i residui rovesci di martedì, con sole prevalente e tempo in prevalenza asciutto per diversi giorni". L'arrivo di aria fredda dal Nord Europa favorirà anche neve a quote basse, prosegue il meteorologo di 3bmeteo.com, "dapprima al Centro con fiocchi in collina tra Toscana, Umbria, Marche, entro mercoledì sera anche sull'Abruzzo. Neve inizialmente a quote elevate al Sud ma in calo fino a 500-1000m entro giovedì mattina, anche più in basso tra Campania, Lucania, Gargano e Molise". Il trend instabile e a tratti freddo, concludono da 3bmeteo.com, proseguirà con tutta probabilità almeno sino a fine mese, in prossimità delle festività pasquali.

Ansa