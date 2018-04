Meteo, weekend soleggiato ma da domenica sera torna la pioggia

"Passati gli effetti della prima perturbazione di aprile ci aspetta una fase stabile e soleggiata almeno fino a domenica sera quando poi tornerà la pioggia a partire dalla Sardegna": a dirlo è il meteorologo di 3bmeteo.com Francesco Nucera. "Prosegue il periodo dinamico di questa fase iniziale della primavera - aggiunge - con un tempo ad alti e bassi seppur termicamente mite. Fino al pomeriggio di domenica la primavera mostrerà il suo volto più bello; il tempo sarà nel complesso stabile e soleggiato su gran parte d'Italia grazie all'arrivo di un modesto promontorio di alta pressione. Addensamenti nuvolosi saranno però possibili sui settori occidentali e sui rilievi ma con scarsi effetti. Clima mite, temperature sopra la media. Le temperature subiranno un aumento, specie nelle zone interne e si porteranno sopra le medie del periodo. I valori al pomeriggio saranno gradevoli su tutta Italia, con punte anche superiori ai 20°C su alcune località delle regioni occidentali. Punte fino a 22-24°C sono attese sulle interne di Sardegna e Sicilia. Domenica è poi atteso un ulteriore rialzo delle temperature, specie al Sud e sulle due Isole Maggiori con picchi di 24-25°C su Nord Sicilia, Calabria tirrenica ed interne campane per via dello Scirocco che precederà l'arrivo di una perturbazione.Perturbazione domenica sera – Fino a domenica pomeriggio sarà ancora il sole a prevalere; poi è atteso un peggioramento dapprima su Sardegna e Alpi occidentali con precipitazione in estensione entro sera-notte a Regioni Centrali, Liguria e basso Piemonte; proprio sull’Isola saranno possibili fenomeni anche di forte intensità. “Anche nel corso della prossima settimana altre perturbazioni, a fasi alterne, raggiungeranno l'Italia a conferma di una Primavera capricciosa; i fenomeni saranno più probabili al Centro Nord con temperature in contenuta diminuzione. Il Sud rimarrà invece ai margini delle perturbazioni con tempo più asciutto e soleggiato e con clima nel complesso mite”, concludono da 3bmeteo.

