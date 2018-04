I colori che svaniscono, la nuova illusione ottica è virale

Sta diventando virale sulla rete l'illusione ottica diffusa dal social Reddit, nella quale i colori pastello del disegno svaniscono se si fissa l'immagine per circa 20 secondi. E' basata sul fenomeno dell'evanescenza, scoperto all'inizio dell'800 dal filosofo svizzero Ignaz Troxler e per il quale fissare volontariamente lo sguardo su un oggetto fa svanire ciò che lo circonda.L'illusione ottica, che ha già ricevuto oltre 48.000 voti positivi su Reddit, è molto diversa da quella del famoso vestito a righe (http://www.ansa.it/scienza/notizie/rubriche/biotech/2015/05/14/il-segreto-dellabito-che-ha-fatto-impazzire-il-web_e601b7ad-820f-4d17-a05f-65bc2d08a3db.html), che qualche anno fa aveva fatto impazzire il web, nella quale la luce naturale e quella artificiale lo facevano apparire di colore diverso. In questo disegno (colorato di giallo, arancione e azzurro) invece, fissando il punto nero al centro dell'immagine per 10-20 secondi, si perde proprio la capacità di percepire i colori, che iniziano a scomparire costantemente, pixel dopo pixel. Questo accade perché quando la retina, che è la struttura chiave della vista, si concentra solo su un singolo punto si abitua alla scena e le sue cellule sensibili alla luce gradualmente diventano insensibili allo stimolo.Il meccanismo, invece, che le permette di mettere bene a fuoco un obiettivo è il movimento rapido dell'occhio: chiamato saccade, questo fenomeno consente alla retina di analizzare il campo visivo con la massima risoluzione. Le saccade sono questi piccoli movimenti involontari che l'occhio umano fa, anche quando il nostro obiettivo è apparentemente risolto. Ma ecco il trucco: se focalizzi la retina su un punto minuscolo del tuo campo visivo (come un punto nero), le cellule sensibili alla luce della retina si abitueranno alla scena immutabile e gradualmente diventeranno desensibilizzate allo stimolo.

Ansa