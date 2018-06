Dalla Calabria una nuova canzone per il Principe Louis Arthur Charles

Dall’Italia è giunto al Principe Louis Arthur Charles, terzogenito del Duca e della Duchessa di Cambridge, un tenerissimo omaggio, una nuova canzone intitolata “With all my heart”. A realizzare l’opera per il lieto evento della sua nascita è stato il compositore Maurizio Scicchitano che ha ideato una singolare melodia alla quale si affianca un originale testo scritto da Giovanni Nicotera. Il brano canoro, interpretato da Mirella Schisano è stato inviato dal musicista al Kensington Palace ed al James’s Palace. E’ passato del tempo, era il 2007, quando da Clarence House arrivò da Londra a Scicchitano la prima lettera confidenziale e sono fino ad oggi quattordici le missive blasonate a lui riservate e cinque le foto ufficiali con dedica indirizzategli. Una corrispondenza epistolare unica che ha testimoniato al mondo intero come l’amore vero, gratuito e disinteressato non ha limiti, posizioni sociali, confini ed età. L’artista catanzarese da sempre ha inteso diffondere attraverso le note i valori positivi dell’esistenza e quelli basati sulla totale gratuità e la leale condivisione. Egli, che è pure autore della prima canzone al mondo dedicata a Papa Francesco, “Come puoi”, incisa da Massimo Ranieri, quando fu il momento delle nozze tra i reali William e Kate Middleton, volle con sincero affetto offrire loro la canzone “Loving”. Poi in occasione di festività sono intercorsi gli scambi degli auguri ed il rapporto si è pian piano evoluto. Maurizio Scicchitano, quando ha saputo dell’arrivo del primogenito dei due, entusiasmato si è precipitato a comunicare con gioia la sua intenzione di voler essere presente anche a quel particolare momento di vita della famosa coppia con un’opera incisa appositamente per il principe George Alexander Louis. Venne dunque alla luce “Beautiful Child”, che nella sua versione italiana ha per titolo “Ci sei tu”. Ed ecco ancora un altro dono per l’arrivo della principessa Charlotte Elizabeth Diana: il pezzo “A gift for you”, del quale è stato di recente predisposta una nuova splendida versione. Loro Altezze Reali hanno contribuito molto a diffondere alle future generazioni un messaggio indelebile di fraterna carità e di solidarietà umana e, quello che poteva apparire un sogno forse irraggiungibile, è divenuto invece una meravigliosa realtà. Il video ufficiale della canzone è stato diretto dal regista Giuseppe Falagario.