E’ scivolato in un burrone ed ora risulta disperso. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri nel Crotonese, dove un 24enne risulta disperso. L’incidente è avvenuto in un burrone in localita' Cona del comune di Verzino, dove il giovane era andato a pesca con un amico, anch’egli caduto ma in grado di risalire e chiedere aiuto. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco,