Anziana muore durante rapina in casa, tre arresti

Omicidio preterintenzionale e rapina pluriaggravati: sono i reati che la Procura della Repubblica di Reggio Calabria contesta alle tre persone arrestate durante la notte dalla sezione Reati contro la persona della Squadra mobile. I fatti risalgono al mese di ottobre dello scorso anno, quando tre individui s'introdussero nell'appartamento di un' anziana di 88 anni, e per appropriarsi di cospicue somme di denaro che teneva nascoste in casa la picchiarono selvaggiamente fino a fratturarle dieci costole, provocandone la morte. L'allarme al 113 della Sala operativa della Questura di Reggio Calabria era stato dato da alcuni familiari della vittima, che non vedendola arrivare ad un incontro domenicale erano andati a cercarla a casa, dove l'avevano trovata sul pavimento della camera da letto priva di vita.