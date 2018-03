Calabrese 35enne trovato cadavere in casa a Vercelli

E' stato trovato senza vita in casa dai vigili del fuoco, Cosimo Demasi, morto probabilmente per cause naturali. Il 35enne era nella sua abitazion a Crescentino, Vercelli, ma era originario di Fabrizia, comune del Vibonese. Sono stati i familiari a lanciare l'allarme dopo vani tentativi di contattarlo, in particolare la sorella, che giunta a casa dell'uomo non è riuscita ad entrare e a farsi aprire ed ha avvisato forze dell’ordine, 118 e vigili del fuoco. Una volta aperta la porta di casa la drammatica scoperta Si attende l’autopsia per chiarire le cause del decesso.