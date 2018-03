Crolla ex monastero a Napoli: quattro operai feriti

Il muro perimetrale di un ex monastero è crollato in via San Paolo, chiesa San Paolo Maggiore, nella zona dei Tribunali nel centro storico di Napoli. Cinque operai sono stati complessivamente coinvolti: due restano in ospedale, uno al Cardarelli, in prognosi riservata, l'altro all'Ascalesi. I feriti hanno 33 e 45 anni e sono residenti nel Napoletano.Forse la pioggia "ma anche un quadro fessurativo pregresso molto grave che forse doveva essere puntellato meglio". E' presto per individuare la causa del crollo ma, secondo il geometra Pezzella dell'ufficio Sicurezza abitativa del Comune di Napoli, sarebbero queste le ipotesi al vaglio. "Quello che sappiamo ora è che durante i lavori di ristrutturazione del convento, credo regolarmente autorizzati dalla Soprintendenza, è crollata una parte dell'arcata del cortile antico coinvolgendo gli operai. Per fortuna, tranne uno che sembra in condizioni gravi, gli altri stanno bene".L'area è stata posta sequestro. Accertamenti e rilievi dei Vigili del fuoco sono in corso per fare in modo che la parte confinante, dove vivono religiosi e dove alcune stanze vengono anche affittate agli studenti, continui ad essere utilizzata.Il racconto dei Vigili del fuoco - Hanno scavato con le mani, con il pericolo di ulteriori crolli, in quelli che vengono definiti "momenti interminabili". Domenico Caputo, vice dirigente dei Vigili del fuoco, racconta le operazioni di soccorso dell'operaio che è rimasto sotto le macerie. "Abbiamo trovato l'operaio sepolto e altri due che erano stati sbalzati fuori - racconta - abbiamo scavato con le mani perchè c'erano situazioni pericolanti e utilizzare mezzi meccanici avrebbe comportato delle vibrazioni e quindi il rischio di altri distacchi". Secondo Caputo, quello che è successo "è stato il crollo di due pilastri con le rispettive volte nel chiostro del convento". Da qui a individuare le cause, al momento, è complicato: "bisogna ricostruire il progetto di cantiere, adesso non si può dire nulla". A chi gli chiede se gli operai erano in condizioni di sicurezza, con caschi indossati e tute specifiche, Caputo risponde: "abbiamo estratto l'operaio tirandolo attraverso gli abiti, aveva bisogno di ossigeno, di acqua".

Ansa