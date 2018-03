Sequestro beni per 7 milioni ad imprenditore

La Dia di Reggio Calabria, con il coordinamento della Procura, ha sequestrato beni per oltre 7 milioni di euro a Roberto Morgante, di 49 anni, di Villa San Giovanni, imprenditore edile attualmente detenuto. L'uomo è stato arrestato nel 2014, insieme ad altre 39 persone, nell'operazione "Tibet" coordinata dalla Dda di Milano e condotta dalla Squadra mobile milanese con l'apporto del Centro operativo Dia di Reggio che, su delega della Dda reggina, seguiva un'indagine parallela. Per l'accusa l'uomo agiva come rappresentante e collettore di risorse economiche di cosche reggine coinvolte in attività a sfondo finanziario gestite in Lombardia nel "Locale" di Desio (Monza Brianza) dalla cosca allora capeggiata da Giuseppe Pensabene. Morgante, per l'accusa, era quello finanziatore. Per questo è stato condannato per concorso esterno in associazione mafiosa a 6 anni e 10 mesi di reclusione. Tra i beni sequestrati figurano 4 società; 26 immobili; un'auto; conti correnti, polizze e dossier titoli.

Ansa