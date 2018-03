Marijuana, hashish e cocaina: arrestati padre e figlio nel Catanzarese

All'alba di questa mattina, militari della Compagnia Carabinieri di Girifalco coadiuvati da personale del nucleo cinofili di Vibo Valentia, hanno eseguito perquisizioni locali nel Comune di Jacurso (Cz). Arrestati, Pileggi Salvatore, classe 49', pensionato, incensurato e Pileggi Stefano, classe 86', operatore di call center, incensurato. Padre e figlio, sono stati trovati in possesso di circa 1,2 Kg di marijuana, 91 grammi di hashish suddiviso in 2 panetti, 1,3 grammi di cocaina, divisa in 3 dosi, 2 bilancini di precisione, materiale per il taglio ed il confezionamento delle sostanze stupefacenti, 825 euro in banconote di vario taglio. I due vengono tradotti in carcere a Siano, in attesa di giudizio direttissimo.