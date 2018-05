Autoarticolato in fiamme sull'A2 nel Catanzarese, quasi un'ora per domare l'incendio (VIDEO)

Alle ore 8.10 squadre del distaccamento di Lamezia Terme sono intervenute sull'autostrada del mediterraneo A2 nelle vicinanze dello svincolo per Falerna (CZ) per incendio autoarticolato. L'automezzo che transitava in direzione Cosenza, per cause in corso di accertamento, veniva interessato da un incendio. Il conducente, accortosi di quanto accadeva, prontamente accostava l'automezzo sul bordo della carreggiata ed abbandonava lo stesso prima che le fiamme si propagassero all'interno della cabina guida. Tre automezzi e 10 unità vigilfuoco hanno operato per circa un'ora per domare il rogo. Sul posto la Polizia Stradale del COA che provvedeva alla chiusura temporanea della tratta autostradale. Attualmente la stessa è stata riaperta su unica corsia. Disagi per la viabilità. Non risultano danni a persone.