Non mandano i figli a scuola, denunciati 17 genitori

Non mandavano i figli a scuola e per questo motivo sono stati denunciati dai carabinieri della Compagnia di Taurianova per inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori. Nel corso dei controlli nelle scuole, i militari della Stazione di San Martino di Taurianova hanno identificato 17 persone, responsabili della vigilanza dei propri figli minorenni, per non aver adottato alcun provvedimento nei confronti dei medesimi, al fine di impartire l'istruzione scolastica obbligatoria, nonostante fossero a conoscenza delle numerose assenze accumulate durante l'anno scolastico.

ANSA