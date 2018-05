Carabinieri Crotone: tre arresti e bar chiuso per 15 giorni

Crotone (KR) – esecuzione provvedimento detenzione domiciliare – un arresto. I carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un provvedimento di sottoposizione alla detenzione domiciliare emesso dalla Corte di Appello – Ufficio Esecuzioni Penali - di Catanzaro a carico di un 61enne odontotecnico del luogo. Lo stesso dovrà espiare una pena per abusivo esercizio di una professione, commesso nel 2007.

Scandale (KR) – perquisizioni di blocchi di edifici – un arresto. I carabinieri della locale Stazione, coadiuvati da unità di rinforzo della Compagnia di Crotone, nell’ambito di servizi finalizzati a garantire un’efficace azione di contrasto alla detenzione illegale di armi, hanno eseguito una serie di perquisizioni domiciliari che hanno consentito di arrestare L.G. 27enne, residente a Scandale. Lo stesso è stato trovato in possesso di una carabina marca franchi calibro 22, con matricola punzonata, completo di ottica di puntamento, abilmente occultato all’interno della propria abitazione, sotto un materasso. L’arma è stata posta in sequestro.

Crotone (KR) – provvedimento di esecuzione per la carcerazione – un arresto. I carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica – Ufficio Esecuzioni Penali - di Crotone, a carico di un 36enne del luogo. Lo stesso dovrà espiare una pena per tentata rapina in concorso, porto di armi od oggetti atti ad offendere, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e furto aggravato, tutti commessi nell’anno 2014. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale Crotone.

Petilia Policastro (KR) – sospensione dell’attività di 15 giorni per un Bar. I carabinieri della Compagnia di Petilia Policastro hanno dato esecuzione alla sospensione dell’attività nei confronti di un Bar del luogo. Il provvedimento è scaturito da apposita proposta inoltrata all’Autorità preposta ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. L’esercizio commerciale rimarrà chiuso per quindici giorni.