Un caso di legionella a Catanzaro, ricoverato un turista proveniente da Bresso

Salgono a 33 le persone contagiate (i morti sono tre) dall'ondata di legionella che in questa settimana ha colpito Bresso, cittadina alle porte di Milano. Tra ieri sera e questa mattina sono infatti stati segnalati 6 nuovi casi tra cui quello di un paziente (anche lui come gli altri residente nella cittadina dell'hinterland milanese) che si trova in Calabria e che è quindi stato ricoverato a Catanzaro. Lo riporta un'agenzia Ansa. "Con sei nuove segnalazioni, tra ieri sera e questa mattina, sono 33 i cittadini di Bresso che hanno contratto il batterio della legionella. Tre di loro si sono presentati all'ospedale Bassini, fortunatamente in buone condizioni, tanto che solo uno di loro è stato ricoverato e gli altri due hanno ricevuto la terapia antibiotica da fare a casa; due si sono rivolti all'ospedale Niguarda, ricoverati, ma sempre con un quadro clinico non preoccupante; uno si trova ricoverato all'ospedale Mater Domini di Catanzaro" ha spiegato l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera.