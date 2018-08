Furto di energia elettrica, un arresto ed una persona denunciata

I carabinieri della locale Aliquota Radiomobile hanno arrestato, in flagranza di reato, per furto aggravato, un commerciante 46enne, proprietario di un esercizio commerciale sito a Cirò Marina. I militari, dopo un’ispezione effettuata presso il citato esercizio, unitamente a tecnici verificatori della società Enel s.p.a., hanno infatti accertato che l’uomo, mediante l’utilizzo di un by-pass, sottraeva fraudolentemente energia elettrica ai danni della società distributrice. Stesso reato per un imprenditore 55enne di Cirò Marina responsabile anche lui di aver sottratto energia elettrica, con l’utilizzo di un by-pass, per alimentare la propria abitazione e che è stato denunciato, in stato di libertà, alla competente Autorità Giudiziaria.