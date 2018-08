Sfonda recinzione e finisce con l'auto sui binari, ferito soccorso con eliambulanza

I vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti oggi alle 16,00 circa a Vibo valentia marina per un incidente stradale. Per cause in corso di accertamento una vettura Peugeot 107, in prossimità dell'incrocio tra via senatore Parodi e via delle industrie, dopo aver divelto la recinzione di protezione finiva la corsa in prossimità della sottostante linea ferroviaria. Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Vibo marina ha consentito il recupero del conducente che era rimasto incastrato all'interno della vettura. Lo stesso è stato affidato alle cure dei sanitari giunti sul posto anche con l'eliambulanza. Dopo aver fatto disattivare l'alimentazione elettrica della linea ferroviaria e bloccato la circolazione dei treni, con l'ausilio dell'autogru giunta dalla sede centrale di Vibo valentia, è stato effettuato il recupero della vettura e ripristinata la circolazione ferroviaria. Le operazioni sono state coordinate dall'ing. Manuele Cattano.