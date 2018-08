Incidente sulla statale 106 nel Catanzarese, un ferito grave

Incidente Stradale sulla SS106 tra Simeri Mare e Sellia Marina. Tre i mezzi coinvolti un autoarticolato con cella frigo, un camion centinato ed una vettura Volkswagen Golf V. Ferito in modo grave il conducente della vettura è stato trasportato presso struttura ospedaliera di Catanzaro dal personale sanitario del Suem118. Il secondo occupante della vettura attualmente in ambulanza per le cure del caso. A seguito dell'impatto danneggiato il serbatoio dell'autoarticolato con sversamento di carburante sulla sede stradale. Al momento il transito sulla SS106 chiuso in ambedue sensi di marcia. Disagi per la viabilità. Sul posto vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina per la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e della zona interessata dall'incidente a causa della presenza di liquido infiammabile presente sulla carreggiata.