Balle di fieno in fiamme nella piazza di Settingiano

Incendio di balle di fieno nel centro abitato del comune di Settingiano. Un ingente quantitativo di balle di fieno, accatastate temporaneamente nella piazza fratelli Ceraudo del comune di Settingiano, sono state interessate da un incendio. Le balle erano state depositate temporaneamente in piazza per essere utilizzate come barriere di protezione per alcuni eventi sportivi. Sul posto squadre dei Vigili del Fuoco della sede Centrale. Numerose le chiamate pervenute presso la SO 115, tanta paura tra gli abitanti della zona ma non si registrano danni a persone. Disagi dovuti al fumo che ha invaso buona parte del centro abitato.