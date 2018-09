Spaccio di cocaina ed un accoltellamento: arresti a Crotone

I carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato M.F. 25enne e F.E. 44enne, entrambi del luogo, ritenuti responsabili in concorso del reato di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno accertato che i predetti, all’interno dell’abitazione di M.F., avevano poco prima ceduto 4 dosi di cocaina (per complessivi 3 grammi circa) a quattro ragazzi della zona. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire sostanza da taglio e materiale per il confezionamento che, unitamente allo stupefacente rinvenuto nella disponibilità degli acquirenti, è stato sottoposto a sequestro penale. Gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati condotti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni, in attesa dell’udienza di convalida.

Crotone - guida sotto l'influenza di alcool - esecuzione provvedimento di carcerazione – un arresto. I carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone a carico di P.L. 46enne del luogo. Il provvedimento scaturisce dalla violazione dell’art. 186 c.7 del C.d.S. (guida sotto l'influenza di alcool) di cui l’uomo si è reso responsabile nel luglio 2013. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Crotone.

Crotone, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate - esecuzione provvedimento di carcerazione – un arresto. I carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone a carico di P.G. 51enne del luogo. L’uomo deve scontare una pena per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, commessi in Crotone nel giugno 2014. Dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Crotone.

Crotone, accoltellamento per futili motivi – un arresto. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato C.R. 58enne di Crotone, ritenuto responsabile di lesioni personali aggravate e porto ingiustificato di arma da taglio. L’uomo, in seguito ad una lite scaturita per futili motivi, ha colpito un 50 enne del luogo con un coltello ad un gamba provocandogli lesioni giudicate guaribili in 10 giorni. I militari hanno individuato il colpevole, rintracciandolo pochi minuti dopo per le vie cittadine. In seguito ad accurato sopralluogo è stato anche rinvenuto il coltello utilizzato per l’aggressione. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, in attesa dell’udienza di convalida.