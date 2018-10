Marijuana nascosta in camera da letto, arrestati due fratelli

Questa mattina i carabinieri della Compagnia di Girifalco, nel corso di un servizio coordinato di controllo del territorio con più perquisizioni presso abitazioni nel centro abitato di Girifalco, hanno tratto in arresto due girifalcesi per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari del N.O.R.M.-Aliquota operativa, coadiuvati dalla locale Stazione hanno rinvenuto in casa di due fratelli circa 395 grammi complessivi di marijuana, nascosti nelle camere da letto, variamente suddivisi tra involucri già confezionati e barattoli, un bilancino di precisione, 500 euro circa in banconote di piccolo taglio, nonché materiale ritenuto utile al confezionamento della sostanza. I due uomini, classe 77’ e 70’, sono stati tradotti rispettivamente in camera di sicurezza e agli arresti domiciliari, come disposto dalla competente Autorità Giudiziaria, in attesa di giudizio con rito direttissimo nella giornata di domani.