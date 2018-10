Maltempo nel Catanzarese, crolla parte di un'abitazione (VIDEO)

Una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Chiaravalle Centrale è intervenuta in via San Martino nel comune di San Vito sullo Ionio per verifica stabilità di una abitazione. L'edificio situato nel centro storico del comune versa in avanzato stato di degrado e le condizioni meteo avverse di questi giorni hanno portato ad un peggioramento della situazione con conseguente crollo parziale di parte dei balconi dello stabile. L'edificio interessato e quelli adiacenti sono disabitati. Sul posto richiesto intervento del personale tecnico del comune. Intervento in atto. Registrato anche un crollo parziale di una parte della struttura (nel VIDEO in basso).