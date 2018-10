Precipita in burrone di oltre cento metri mentre cerca funghi, salvato

Alle ore 9:30 la squadra VVF di Rossano con 2 mezzi interveniva nello stesso comune in c\da Rinacchio per un soccorso a persona. Il signor. C.S. era precipitato da oltre 100 mt. in un burrone mentre con altri 2 amici era alla ricerca di funghi. Uno dei due amici allertava i soccorsi tramite sala operativa dei VVF. In tempi rapidi oltre ai VVF intervenivano i Cc di Rossano ed il 118 con il supporto dell'elisoccorso. Dopo aver raggiunto la zona impervia, il ferito che appariva non in gravi condizioni veniva trasportato con una barella a mano per oltre 300 mt., affidato al 118 per essere poi trasferito tramite elisoccorso al nosocomio più vicino.