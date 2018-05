Solvit e Desk Enterprise Europe Network di Unioncamere Calabria, una sinergia vincente

In calendario dal 22 al 24 maggio presso il Roma Convention Center "La Nuvola" il Forum PA 2018, evento dedicato all'innovazione nella Pubblica Amministrazione. Il Dipartimento per le Politiche Europee, la struttura che supporta il Presidente del Consiglio dei Ministri nella gestione dei rapporti tra il Governo italiano e le istituzioni europee, è presente all’interno del Forum PA 2018 e promuove tre seminari sui temi del mercato unico, degli aiuti di Stato e dei finanziamenti diretti dell'Unione Europea. In particolare, si terrà domani giovedì 24 maggio a partire dalle ore 15.00 il seminario dal titolo “L’Europa digitale dei cittadini e delle imprese; collaborative economy e Solvit” organizzato dal Dipartimento per le Politiche Europee in collaborazione con la rete europea di informazione e assistenza alle imprese Enterprise Europe Network. Il seminario affronterà il tema dell’economia collaborativa sotto due prospettive, quella europea e quella italiana. Sotto il profilo europeo, si esaminerà il fenomeno e le conseguenti prospettive di regolamentazione e la Comunicazione della Commissione “Un'agenda europea per l'economia collaborativa” che ha dettato gli orientamenti generali per gli Stati membri. Si analizzeranno, quindi, le caratteristiche dell’economia collaborativa in Italia e le priorità italiane nell’ambito di questo settore e, tra le iniziative settoriali esistenti, sarà presentato il progetto in corso di sviluppo TouriSMEshare coordinato dal CNR – nel contesto delle “Opportunities for European Entrepreneurs in the Sharing Economy” e delle azioni di supporto della rete EEN-Enterprise Europe Network - che mira ad identificare i principali driver che caratterizzano i modelli di business delle piattaforme collaborative nei settori del turismo e dei beni culturali in quattro Paesi: Italia, Spagna, Portogallo e Bulgaria. La seconda parte del seminario, si rivolgerà in particolare a imprese e agenzie per le imprese, approfondisce il tema della rete SOLVIT, il servizio gratuito per cittadini e imprese ideato per trovare soluzioni rapide a problemi transfrontalieri (non di carattere nazionale) che incontrano nel mercato interno a causa della non corretta applicazione delle norme europee da parte delle amministrazioni nazionali. Proprio in tale occasione verrà presentato anche come esempio di collaborazione virtuosa e best practice, riconosciuta dal Dipartimento per le Politiche Europee, il questionario di analisi e presa in carico dell’assistenza realizzato dal Desk Enterprise Europe Network di Unioncamere Calabria che svolge la funzione, tra le altre, anche di antenna locale del SOLVIT. “Si tratta di uno strumento operativo, di facile utilizzo, disponibile attraverso il nostro portale istituzionale, che ci consente di acquisire le richieste di assistenze da parte delle imprese che riscontrano problemi transfrontalieri legati a previdenza e assistenza sociale, accesso al mercato di beni e servizi, appalti pubblici, imposizione fiscale e non solo – dichiara Maurizio FERRARA, Segretario Generale Unioncamere Calabria – fare rete tra organizzazioni deputate alla promozione delle Politiche europee è considerato, dunque, dalla stessa Commissione Europea, a buon titolo, un approccio premiale perché ottimizza tempi, risorse e aumenta l’efficacia dei risultati raggiunti. Il SOLVIT attraverso la rete Enterprise Europe Network di Unioncamere Calabria estende il suo braccio operativo a supporto delle imprese che in Calabria si trovano ad affrontare le problematiche derivanti dalla non corretta interpretazione e applicazione del diritto europeo. La nostra organizzazione opera già da tempo in forte sinergia con altre Reti europee per favorire la conoscenza a livello territoriale delle opportunità derivanti dal Mercato Unico Europeo, tra queste il Centro Europe Direct Calabria&Europa di Gioiosa Jonica.”