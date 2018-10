Granato (M5S) invita Vigilanza notturna e diurna a pagare i dipendenti entro dicembre

«Invito l'Istituto di vigilanza privata notturna e diurna srl di Catanzaro a rispettare l'accordo, raggiunto in Prefettura, di saldare entro il prossimo dicembre le spettanze arretrate dei dipendenti, che non possono attendere oltremodo, avendo esigenze personali e familiari e anzitutto il diritto alla regolare corresponsione». Lo afferma, in una nota, la senatrice 5stelle Bianca Laura Granato, segretaria della commissione Istruzione pubblica e Beni culturali, che aggiunge: «Il Movimento 5stelle è sempre vicino ai lavoratori di ogni azienda e non consentirà che siano calpestati i loro diritti, intanto allo stipendio mensile. Nello specifico, l'incresciosa vicenda non dovrà più protrarsi o ripetersi. In caso contrario utilizzeremo tutti gli strumenti disponibili, anche in sede parlamentare, ivi comprese le verifiche sulle commesse che l'istituto di vigilanza abbia ricevuto o riceva dall'amministrazione pubblica, essendo inammissibile che i dipendenti debbano patire e pietire per responsabilità terze». «In Calabria – conclude Granato – si vive in pesanti difficoltà economiche alimentate anche da apparati burocratici e spesso dalla lentezza e debolezza dei controlli o, peggio, dalla sottovalutazione, da parte pubblica, dei problemi delle imprese. Stiamo lavorando per evitare le tante situazioni di precarietà in cui si ritrovano, loro malgrado, i lavoratori del nostro territorio, nella consapevolezza che il lavoro vero, cioè quello retribuito secondo le norme, è la prima necessità per impedire ricatti di potere e per fermare l'emigrazione nelle aree metropolitane e interne della regione».