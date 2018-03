La Fidasc Calabria guadagna il podio al Campionato Italiano Open di Tiro a palla organizzato dalla F.I.D.A.S.C. (federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia Ottimo risultato per la squadra FIDASC CALABRIA partecipante al Campionato Italiano Open di squadre regionali organizzato dalla Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia a Rieti Ospiti della asd Fidasc Torre Baccelli svoltasi sabato 16 e domenica 17 Marzo 2018. Circa 11 squadre partecipanti al campionato di cui 4 Provenienti ed in rappresentanza Calabria che ha visto, tra i protagonisti classificatasi al secondo posto la squadra Fidasc Calabria composta dagli atleti tesserati con l’asd Fidasc Tiratori Catanzaresi Capitanata da Antonio Viscomi e con Nisticò Mirella,Romano Vincenzo e Raffaele Viscomi. Nelle altre squadre partecipanti in rappresentanza della Fidasc Calabria figurano gli atleti: Iacobini Rosario,Valentini Piera,Dinardo Giulia,Marrazzo Gaetano,Sapia Roberto,CurcurutoFrancesco,CurcurutoCarmelo,PettinatoMariaRosaria, Ziparo Salvatore,Nisticò Alessandro,Fulciniti Ivan,Anania Bernardo. Alla manifestazione hanno partecipato il Presidente Federale Prof. Felice Buglione ed il coordinatore della disciplina Tiro a palla Lello Buco nonché ideatore della manifestazione . Soddisfazione per il Presidente Regionale FIDASC CALABRIA Francesco Citriniti,che ha manifestato la propria soddisfazione per i risultati raggiunti e soprattutto si è complimentato con tutti gli atleti partecipanti per aver con spirito di sacrificio e soddisfazione partecipato alla manifestazione organizzata dalla Federazione questo per rafforzare il nostro motto UNITI SI VINCE SEMPRE, unitamente a tutto il Consiglio regionale ed ai presidenti delle rispettive società presenti alla manifestazione tramite i loro atleti.

Il Presidente del Consiglio Regionale Fidasc Calabria Francesco Citriniti