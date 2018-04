Serie A: Milan Napoli 0-0, miracolo Donnarumma su Milik

Il Napoli frena a San Siro, non andando oltre lo 0-0 col Milan, I partenopei, sono ora a -3 dalla Juventus che scende in campo alle 18 con la Sampdoria. Partita combattuta ed equilibrata che si dividono la posta ma che, allo stesso, tempo devono quasi dire addio ai rispettivi sogni stagionali (scudetto e zona Champions). Gli azzurri avrebbero la palla-gol all'ultimo minuto del recupero, con Milik che raccoglie in area la sponda di Insigne, controlla e calcia a botta sicura, sembra un gol fatto ma Donnarumma con una parata incredibile si allunga e devia in calcio d'angolo. Finisce con qualche attimo di tensione la sfida di San Siro fra Milan e Napoli. Ci sono state scintille in particolare fra Biglia e Insigne, con il centrocampista argentino rossonero che dopo il fischio finale è uscito dal campo invitando l'attaccante avversario a seguirlo negli spogliatoi per regolare i conti. C'è stato un battibecco anche fra Biglia e l'allenatore del Napoli Sarri: i due si sono confrontati a muso duro per poi chiarirsi dirigendosi verso gli spogliatoi, dopo un parapiglia che a bordo campo ha visto vari giocatori e dirigenti delle due squadre intervenire per evitare che la situazione degenerasse.Nelle altre partite il Bologna batte 2-0 il Verona entre finisce 2-2 la sfida tra Sassuolo e benevento. Nell'anticipo delle 12.30 è finita 0-0 tra Fiorentina e Spal (la cronaca del match). Chiude stasera il derby tra Lazio e Roma.

Ansa